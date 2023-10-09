В одной из школ Челябинска вспыхнул пожар

В Челябинске экстренно эвакуировали учеников и сотрудников одной из школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в филиале школы №28 на улице Рабоче-Крестьянской. В учебном заведении начался пожар.

Очаг возгорания находился в кабинете завхоза на первом этаже: вспыхнули принтер и ноутбук. На место оперативно прибыли пожарные, поэтому огонь не успел распространиться дальше.

По данным МЧС никто не пострадал

Челябинск, Павел Зварзин

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