Мобилизованного отправили в колонию за длительный отдых

На Южном Урале вынесли приговор мобилизованному, ушедшему на 7-месячный «выходной».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина находился в полевом лагере под Чебаркулем и 18 ноября прошлого года исчез. В конце июня текущего года его задержала полиция. Уход из части мобилизованный объяснил желанием отдохнуть.
Магнитогорский гарнизонный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ и приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Магнитогорск, Павел Зварзин
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