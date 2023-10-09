Мобилизованного отправили в колонию за длительный отдых

На Южном Урале вынесли приговор мобилизованному, ушедшему на 7-месячный «выходной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина находился в полевом лагере под Чебаркулем и 18 ноября прошлого года исчез. В конце июня текущего года его задержала полиция. Уход из части мобилизованный объяснил желанием отдохнуть.

Магнитогорский гарнизонный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ и приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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