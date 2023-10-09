В России зафиксирован рекорд по оформлению ипотеки

В России установлен рекорд по оформлению ипотечных кредитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе 2023 года было выдано 216 тыс ипотечных кредитов: 140,2 тыс на вторичном рынке и 75,8 тыс на первичном. «Августовские значения – рекордные за всю историю ведения статистики, – заявили эксперты «Циан.Аналитики» – Относительно июля активность выдач в сегменте новостроек увеличилась на 48,4%, в сегменте готового жилья – на 17,5%».

На вторичном рынке рост показателей в августе стал неожиданностью, отмечают аналитики, тем более что месяцев ранее количество выданных кредитов снизилось по отношению к июню из-за роста ипотечных ставок, вызванных повышение ставки ЦБ.

Однако, в августе стало понятно, что условия кредитования на вторичном рынке будут и дальше ужесточаться, поэтому многие поторопились оформить ипотеку, пока еще не все банки кардинально пересмотрели ипотечные условия.

Москва, Игорь Юров

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