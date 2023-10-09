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Понедельник, 9 октября 2023, 16:23 мск

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Ученые сделали ароматизатор для мороженого из пластикового мусора

Ученые нашли способ делать ароматизатор для мороженого из пластика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработкой технологии занимаются в Эдинбургском университете

университета Эдинбурга, позволяющей производить ванилин для мороженого из пластиковых отходов. Особые биокатализаторы «переваривают» полиэтилен в терефталевую кислоту, а уже из нее получают молекулы, идентичные ванилину.

Исследования длятся уже более 2 лет, но ученые признают, что есть мороженное с такими ароматическими добавками пока нельзя. И заявляют, что их цель – не накормить людей пластиком, а доказать, что переработка мусора может принести пользу в совершенно неожиданных областях.

Москва, Анастасия Палей

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