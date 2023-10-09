Нелегальные свалки вытягивают из южноуральского бюджета миллионы рублей

Ликвидация нелегальных свалок обойдется Челябинской области в 200 миллионов. Об этом заявили в региональном министерстве экологии.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, к началу октября на Южном Урале ликвидировано около 140 самовольных свалок. Осталось еще более 200. При этом нет никакой гарантии, что новая куча мусора не появится на новом месте или только что очищенном.

Чтобы этого избежать, руководству муниципалитетов рекомендовано определить места для накопления непрофильных отходов и разместить информационные аншлаги с указанием расположения этих мест.

Насколько это поможет, пока не ясно.

Челябинск, Софья Артемьева

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