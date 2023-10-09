«Крысы размером с кошку»: южноуральцы жалуются Бастрыкину на коммунальный беспредел

Жители городка ДОС (домов офицерского состава) – бывшего военного поселка под Чебаркулем пожаловались председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на коммунальный беспредел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам южноуральцев, в их дома до сих пор нет отопления, хотя его обещали подключить еще на прошлой неделе. Более того, в некоторых домах нет и горячей воды, а там, где есть, она может «исчезнуть» в любой момент, так как аварии на сетях происходят ежемесячно.

«На нас забили и не обращают внимания, пинают как футбольный мяч, – жалуются южноуральцы. – После того, как мы перешли в управление города (Чебаркуля – прим. РИА «Новый День»), мы никому не нужны. У нас творится беспредел.

Управляющая компания бездействует, не вывозит своевременно мусор, баки переполнены, мусор валяется на земле! Тараканы уже как домашние животные, крысы размером с кошку. Скоро холода, крысы полезут в дома. Начинаем жаловаться – идут отписки, по бумагам у нас все хорошо. Обращались в прокуратуру – толку нет.

Просим и умоляем, обратите на нас внимание, мы хотим жить в нормальных человеческих условиях!»

Челябинск, Софья Артемьева

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