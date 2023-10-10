Стелу «Город трудовой доблести» в Магнитогорске повредили из рогатки

В Магнитогорске нашли тех, кто повредил один из элементов стелы «Город трудовой доблести».

Как уже сообщал «Новый День», 8 октября в дежурную часть отдела полиции «Правобережный» обратились представители мэрии с заявлением о повреждении монумента: на одном из элементов композиции было разбито стекло.

Напомним, монумент в сквере Славы Магнитки состоит из семи части и символизирует трудовой подвиг магнитогорцев. Каждая часть внешне напоминает осколки снаряда.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс: информация с фотографиями активно постилась в социальных сетях и тиражировалась сетевыми изданиями.

«К поврежденной стеле выехала следственно-оперативная группа. Место происшествия было детально осмотрено, оперативники провели комплекс мероприятий по установлению возможных очевидцев произошедшего и их опросу, – рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. – В результате проделанной кропотливой работы оперативники установили личности двух юношей, причастных к повреждению стелы, и выяснили маршрут их передвижения».

Вандалам оказалось по 17 лет. В полиции они заявили, что не хотели повредить монумент – они просто стреляли из рогатки, и одна из пулек отрекошетила от плитки, которой выложена площадь, в стекло.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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