На Южном Урале вторую неделю снижается заболеваемость ковидом

На Южном Урале вторую неделю наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине сентября был зафиксирован резкий скачек инфицирования: недельный показатель вырос сразу в 1,5 раза – со 232 случаев до 351. На следующей неделе число вновь заболевших снизилось до 340, а на минувшей семидневке (со 2 по 8 октября) – до 315.

«Заболеваемость поддерживается взрослым населением, составляющим 92,38% в структуре, – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. – Отмечался снижение заболеваемости в возрастных группах до 17 лет и после 50 лет».

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 416 тысяч 151 случаев коронавирусной инфекции, показатель на 100 тысяч населения – более 12 тысяч.

Челябинск, Павел Зварзин

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