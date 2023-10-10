Челябинцы, заболевшие после посещения кафе, получили компенсацию за причиненный вред

Более 40 челябинцев, заболевших гепатитом А после посещения кафе «Дархан», получили компенсацию за причиненный вред.

Как уже сообщал «Новый День», в новогодние каникулы несколько человек после посещения этого кафе попали в инфекционное отделение одной из городских больниц, и у челябинцев был подтвержден гепатит А. Сначала медики подтвердили 17 случаев заболевания, позднее речь шла о 50.

Компенсацию по иску, поданному региональным управлением Роспотребнадзора, получили 42 человека.

«Решением Тракторозаводского районного суда исковые требования управления были удовлетворены. В пользу потребителей были присужденные денежные средства в размере 4 млн 593 тыс 400 рублей. Решение суда вступило в законную силу, – сообщили в ведомстве. – В пользу пострадавших были взысканы расходы, понесенные ими в связи с приобретением лекарственных средств для лечения гепатита А и получением платных медицинских услуг.

Кроме того, в пользу каждого потребителя была взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей и штраф за отказ и сполнителя удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке. Средняя сумма выплат на одного пострадавшего составила 109 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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