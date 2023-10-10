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Вторник, 10 октября 2023, 20:55 мск

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В Челябинске трамвай врезался в грузовик

В Челябинске трамвай протаранил грузовик. ДТП произошло около 15 часов на перекрестке проспектов Победы и Свердловского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамвай и грузовик двигались во встречных направлениях. Но водитель второго решил повернуть налево, не пропустив тех, кто едет на встречу прямо. Однако автомобили уже начали движение, и грузовик остановился на трамвайных путях. Водитель трамвая почему-то не остановился, хотя у него была такая возможность, и двигался, пока не столкнулся с грузовиком.

По данным ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзн

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