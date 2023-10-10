В Челябинске автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

В Челябинске автобус столкнулся с легковушкой, пострадали 2 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в 19:30 возле дома №13 на улице Чичерина. 46-летняя женщина за рулем автомобиль KIA пыталась повернуть направо из 2 ряда, несмотря на то, что по крайнему правому ряду двигался автобус.

В результате столкновения пострадали кондуктор и пассажир автобуса.

Челябинск, Павел Зварзин

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