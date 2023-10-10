В центре Челябинска на весь день ограничат движение на самой оживленной магистрали

В центре Челябинска 11 октября на весь день ограничат движение по Свердловскому проспекту.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с производством работ по покрытию проезжей части с 9:00 до 22:00 будет частично закрыто движение транспорта по правой стороне Свердловского проспекта от улицы Воровского до проспекта Ленина (в сторону проспекта Ленина).

Ограничения также коснутся перекрестка улиц Воровского и Курчатова.

Челябинск, Павел Зварзин

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