Так вот кто виноват: в зоне челябинских шашлычных загрязнение воздуха выросло в десятки раз

Челябинским шашлычникам предъявили претензии из-за загрязнения атмосферного воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление по торговле и услугам городской администрации разослало руководителям предприятий общепита письмо с результатами исследования Роспотребнадзора в зоне деятельности шашлычных в первые 6 месяцев текущего года.

Выявлен существенный рост превышения нормативов по загрязняющим веществам. Если за аналогичный период прошлого года ПДК по взвешенных веществам было превышено на 2,2%, то в этом году – на 30,5%. По загрязняющим веществам РМ 10 рост показатель вырос в 37 раз, по РМ 2,5 – в 10 раз, по диоксиду серы – в 8 раз. А вот по бенз(а)пирену отмечено сокращение с 5,3% до 4,2%.

Высокие содержание загрязняющих веществ в воздухе у шашлычных в Роспотребнадзоре и мэрии объяснили «в том числе продуктами горения древесины»:

«В процессе жарки шашлыка на открытом огне в атмосферный воздух попадают нитрофенолы (органические и канцерогенные соединения). Последние являются крайне вредными для легких и клеток, а также почек, ЦНС, ЖКТ и печени. Кроме того, при приготовлении мяса испаряются динитрофенолы, которые раздражают слизистую оболочку и кожу, способствуя развитию дерматита», – указывается в письме управления торговли.

С целью реализации программы «Чистый воздух» предприятия общепита рекомендовано прекратить использование в мангальных зонах уголь, дрова, твердое топливо, а применять электрооборудование.

Правда, ни в Роспотребнадзоре, ни в мэрии не объяснили, с чем все-таки связан резкий рост загрязнения (по некоторым показателям, напомним, аж в 37 раз), если то же «вредное топливо» использовалось и в прошлом году.

Челябинск, Павел Зварзин

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