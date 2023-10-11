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Среда, 11 октября 2023, 13:06 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале отмечается повышение сейсмической активности

На Южном Урале произошло землетрясение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», толчки мощностью 2.8 балла зафиксировали 5 октября в 50 км к юго-востоку от Челябинска. Такие землетрясения считаются умеренными и не опасными для людей и зданий.

По словам ученых, землетрясения на Урале являются результатом столкновения и разлома двух плит – азиатской и европейской.

«Это так называемый Большой Уральский разлом, который проходит через озеро Тургояк и уходит на юг почти на две тысячи километров. Он постоянно «дышит», породы и пласты наезжают друг на друга, и тогда Уральские горы начинают расти, – цитирует «Южноуральская панорама» кандидата биологических наук, эксперта Южно-Уральского научного центра минералогии и геоэкологии Александра Логунова. – Была эпоха, когда пласты раздвигались, и тогда из древнего Срединного моря на разломе случался выход гранита».

В ХIХ и ХХ веках пласты могли смешаться из-за подземных выработок, но в последние 20 лет главная причина землетрясений – движение тектонических плит.

Кстати, начиная с 70-х годов прошлого столетия ученые фиксируют рост Уральских горы, а с 2018 года отмечается повышение сейсмической активности на стыке Урало-Сибирской и Восточно-Европейской литосферных плит.

Челябинск, Павел Зварзин

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