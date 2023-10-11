В Челябинске ограничат движение в районе вокзала

В Челябинске ограничат движение в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 16 октября ограничено движение транспорта по улице Степана Разина в районе дома № 6А.

Проезд будет затруднен по крайней левой полосе при движении в сторону улицы Доватора.

Отметим, что с началом отопительного сезона число работ «на инженерных коммуникациях» в городе увеличилось.

Челябинск, Павел Зварзин

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