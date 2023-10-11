Южноуральский срочник погиб под Брянском

Солдат срочной службы из Челябинской области погиб под Брянском в результате обстрела со стороны Украины.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», минометный удар был нанесен 10 октября.
В результате атаки погибли двое срочников – из Иркутской и Челябинской областей, пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Еще пять военнослужащих, 3 из которых – срочники (один из Челябинской области) получили серьезные ранения. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в госпитале.
Челябинск, Павел Зварзин
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