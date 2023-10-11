Пациенты челябинской больницы жалуются на засилье клопов

Пациенты стационара челябинской горбольницы №8 жалуются на клопов.

«От имени пациентов 3 корпуса больницы 8 Челябинска, 4 этаж ПСО обращаемся с призывом – в больнице засилье клопов, они везде, мы искусаны, ночи ужасные. Меры принимаются, но этого недостаточно, в одной палате травят они в другую, – написали пациенты в паблике «Текслер, помоги!». – Жалко лежачих больных, искусаны, и мы тоже. 21 век, и ничего не можем сделать, мы с инсультами, нам нужен покой, а какой покой, когда по тебе ползают эти твари, и не уйдешь, надо лечиться. Лежу 2 недели, завтра выписка, боюсь притащить домой. Медперсонал молодцы, лечат нас, но они сами заложники ситуации, нужно же решать глобально проблему».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минздраве Челябинской области проблему отрицать не стали:

«Медицинская организация на регулярной основе проводит дезинсекцию, в том числе камерную обработку мягкого инвентаря. Внеочередная обработка терапевтического корпуса будет произведена 12.10.2023», – сообщили в ведомстве.

Авторы обращения уточнили: клопы гнездятся в больничных матрасах.

Челябинск, Павел Зварзин

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