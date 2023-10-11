Суд отменил реструктуризацию долгов Дубровского

Арбитражный суд Уральского округа отменил постановление нижестоящих судов, утвердивших план реструктуризации долгов Александра Дубровского, сына бывшего губернатора Челябинской области. Кассационную жалобу подал один из кредиторов – ООО «Кредендо – Ингосстрах кредитное страхование».

Как уже сообщал «Новый День», Александр Дубровский был признан банкротом в начале 2022 года из-за просроченных обязательствах в размере около 274,2 млн рублей. В марте арбитраж утвердил план реструктуризации долгов Александра Дубровского, предусматривающий поступление в имущественную массу первого платежа в сумме 1 млн рублей не позднее июня 2023, второго платежа на 5 млн рублей в сентябре 2023, третьего платежа в размере 5 млн рублей в декабре 2023 и четвертого платежа на 10,97 млн рубле в марте 2024 года.

Потом было принято решение о привлечении отца и сына Дубровских к субсидиарной ответственности по долгам ПО «Монтажник» на 930 млн рублей.

Представители «Кредендо – Ингосстрах» заявили, что после этого требования кредиторов ПО с высокой степенью вероятности будут предъявлены к включению в реестр требований кредиторов Александра Дубровского, что нарушит права других кредиторов. Они оказались правы: в июле конкурсный управляющий «Монтажника» вышел в суд с иском о включении требований на 930,5 млн рублей в реестр обязательств обанкротившегося бизнесмена.

Арбитражный суд Уральского округа встал на сторону «Кредендо – Ингосстрах»: «Определение Арбитражного суда Челябинской области от 17 марта 2023 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2023 по тому же делу отменить. Обособленный спор направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области, – говорится в постановлении кассационной инстанции. – Доказательства того, что исполнение обязательства субсидиарной ответственности перед кредиторами ПО «Монтажник» может быть произведено за счет иных активов должника либо третьих лиц, перед судами не раскрыты. При таких условиях вывод судов о соответствии плана реструктуризации требованиям действующего законодательства является ошибочным, существенным образом нарушает права конкурсных кредиторов».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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