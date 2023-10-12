Ой, а что случилось? Основные магистрали Челябинска заполонили сотрудники ГИБДД

В Челябинскую область с рабочим визитом пррибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках визита запланированы встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, участие в церемонии возложения венков к Вечному огню, а также заседание рабочей группы по сотрудничеству правительства Челябинской области и Беларуси, общение с деловыми кругами региона и посещением завода «Урал».

Челябинцы визит премьера соседней страны тоже ощутили: с утра на всех перекрестках основных городских магистралей дежурят сотрудник ДПС. Горожанам это не понравилось: «В чем заключается их обеспечение безопасности? С утра пробки просто катастрофические! Раньше с учетом пробок по району ЧТЗ доезжала за 20 минут, сегодня 40 минут от Котина до Ленина 13а!». – возмущаются они в соцсетях. И предлагают: «А, может, они каждый день так будут делать? У первой школы разгонять обезумевших родителей на лексусах, у Дома быта на Васенко – стоящие в три ряда машины (там, где парковка в один и вдоль тротуара)? Может, будут следить за тем, чтоб люди не выезжали на забитые перекрёстки? Или чтоб не ездили по выделенке, чтобы объехать пробку? Или ловить маршрутчиков, которые лезут на красный на перекресток?»

Челябинск, Павел Зварзин

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