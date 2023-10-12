Беларусь намерена расширить экспорт своей продукции на Южный Урал

Беларусь намерена расширить экспорт своей продукции в Челябинскую область. Об этом заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в число перспективных товарных позиций, по словам Осмоловского, могли бы войти строительно-дорожная техника, автошины, бытовая химия, продукция легкой промышленности.

Отметим, товарооборот Челябинской области с Белоруссией в текущем году существенно вырос. Так, по итогам 1 квартала текущего показатель составил 127,7 млн долларов, что на 33% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Челябинск, Павел Зварзин

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