Мэрия Челябинска обратила внимание на проблемный дом только после вмешательства следователей

В Челябинске началась доследственная проверка по факту отсутствия теплоснабжения в многоквартирном доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, о том, что дом № 9 на улице Островского в Курчатовском районе Челябинска находится в ненадлежащем состоянии, представляющем угрозу жизни и здоровью людей, следователи узнали из соцсетей.

«Имеют место прорыв трубы на чердаке, протекающая кровля, сырость, отсутствие отопления при сохранении низкой среднесуточной температуры, – рассказали в ведомстве. – Несмотря на многочисленные обращения жильцов администрация района бездействует.

По данному факту по указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области незамедлительно организована доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, принято процессуальное решение».

В мэрии заявили, что проблемах дома не подозревали, так как его жильцы в администрацию города не обращались:

«В доме №9 по улице Островского устранены повреждения на верхнем розливе на чердаке и подано отопление.

В связи с тем, что у данного дома отсутствует управляющая компания, ремонтные работы по замене участка трубы и запуску отопления и горячего водоснабжения, завершены сегодня, 12 октября, силами УК «Челябинск» под контролем администрации города.

Отметим, что ранее с этого адреса обращений в УЖКХ города не поступало», – говорят в мэрии.

О том, что у дома нет управляющей компании, чиновники не могли не знать и должны были заранее решить вопрос подготовки брошенного дома к зиме.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»