В инциденте с отравлением ребенка хлором в бассейне Чебаркуля разбираются следователи

В Чебаркуле началась доследственная проверка по факту отравления хлором школьницы в плавательном бассейне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 10 июля в бассейне «Олимпия». Во время водоподготовки и смешивания реагентов произошла химическая реакция с выбросом хлора. В это время в бассейне находились посетители. Одна из них – 13-летняя девочка была госпитализирована с признаками отравления. Остальные не пострадали.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Павел Зварзин

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