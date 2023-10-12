В Челябинске открывают автобусный маршрут с АМЗ в центр

В Челябинске организуют новый автобусный маршрут – он свяжет АМЗ и центр города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 16 октября начнет курсировать автобус №74 «Федоровка – Агроуниверситет».

Об этом сообщили в учреждении «Организатор перевозок». На маршруте, который будет проходить по улицам Огневая, Уфимский тракт, Блюхера, Воровского, Худякова, Энтузиастов, проспект Ленина, предусмотрено 5 автобусов малого класса. Они должны ходить через каждые 16-20 минут.

Первый автобус из Федоровки будет отправляться в 06:02, от Агроуниверситета – в 06:40; последний рейс из Федоровки – в 21:00, от Агроуниверситета – в 21:38.

Новый маршрут призван снять напряжение в районе, где из-за модернизации троллейбусных сетей возникли проблемы с общественным транспортом.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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