Конец недели на Южном Урале может превратиться в репетицию зимы

Конец рабочей недели в отдельных районах Челябинской области может превратиться в репетицию зимы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грядущей ночью в регионе похолодает до минус 4, местами будет идти дождь со снегом. Днем в пятницу температура воздуха будет колебаться от +5 до +10, осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся.

В субботу немного потеплеет, снег закончится, дождь в отдельных районах останется. Но в ночь на воскресенье снова возможен снег.

Челябинск, Павел Зварзин

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