На Южном Урале растет заболеваемость внебольничной пневмонией

В Челябинской области отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. С 1 сентября выявлено 17 случаев гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, за 40-ю неделю года с диагнозом ОРВИ госпитализировали 286 человек. Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 11 классах 8 общеобразовательных школах.

Тревожный факт: за неделю зарегистрировано 623 случая внебольничной пневмонии, из их 191 – у детей. Рост к предыдущей семидневке составил 11%.

Что касается ковида, то со 2 по 9 октября лабораторно подтверждено 315 случаев инфекции, 42 зараженных выявлено в аэропорту Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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