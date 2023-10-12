Южноуральцы массово отказываются от противокоревой вакцинации, что вызывает беспокойство у властей и медиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, с начала 2023 года в области лабораторно подтвердили 89 случаев заболевания корью: 40 у детей детей и 49 у взрослых. Инфекция выявлена в Челябинске, Коркино, Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском, Карталинском, Чесменском, Верхнеуральском районах, а также в Троицке, Миассе, Копейске.

«Медики прививают от кори в очагах инфекции. Но, что печально, контактные лица, подлежащие вакцинации, часто от нее отказываются, – заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. – Среди детей – 51% отказов, по взрослым цифра еще выше – 75%. Тем не менее, в рамках подчищающей иммунизации привито 8 тысяч 678 человек – это 77,3% от плана».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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