Мэрию Челябинска уличили в нарушении природоохранного законодательства

Министерство экологии Челябинской области объявило предостережение администрации областного центра о недопустимости нарушения федерального закона «Об охране окружающей среды».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о содержании контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

В частности, нарушения выявлены по адресам: улица Байкальская – 35, улица Труда – 175, улица Энтузиастов – 13/2, улица Гончаренко – 61, улица Новороссийская – 40.

Кроме того во дворе дома № 94Б по улице Сулимова необходимо обеспечить уборку территории от растительных отходов, образовавшихся при обрезке деревьев и кустарников.

Напомним, что министерство уже выносило предостережение челябинским чиновникам летом текущего года после обнаружения автостоянки в водоохранной зоне озера Смолино.

Челябинск, Павел Зварзин

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