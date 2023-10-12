В одном из районов Челябинска неизвестные мужчины нападают на детей

Жители одного из районов Челябинска заявили, что неизвестные мужчины нападают на детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о поселке АМЗ, обитатели которого начали организовывать патрули, чтобы по вечерам обеспечивать безопасность школьников, возвращающихся домой после уроков.

Одна из жительниц поселка утверждает, что нападению подверглись не только ее дети, но и муж. Инцидент произошел около двух недель назад в квартале между улицей Дмитрия Неополитанова и Мебельным поселком.

«Дети шли от бабушки, старшей дочери 11 лет, младшей – 8. Я позвонила им в 17:38, они сказали, что идут домой. Через несколько минут перезвонила, но дочь уже была в истерике, – цитирует женщину 74.ru. – Она рассказала, что когда подходили к дому, мужчина с «телескопичкой» в руке схватил ее за плечо и прижал к забору, сказал дать ему телефон. Она

перепугалась, отдала. Он начал лазить в телефоне, но в какой-то момент ей удалось его выхватить, и они с младшей побежали домой. Он сначала бежал за ними, потом остановился».

Челябинка заявляет, что после этого мужчина напал на ее мужа и порезал ему ногу ножом, а на днях те же мужчины увязались за другими детьми – мальчиком и девочкой. Это заметил все тот же муж и помог детям сбежать.

Правда, заявление в полицию женщина подавать не стала: «Нам сказали, что раз дело касается ребенка, вас затаскают, будут привлекать ПДН», – объяснила она.

Тем не менее, кто-то из жителей поселка все-таки обратился в правоохранительные органы.

«Вчера в Советском районе было зарегистрировано сообщение, проводим проверку», – сообщили в управлении МВД по Челябинску.

Челябинск, Павел Зварзин

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