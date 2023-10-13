Земля вступает в «коридор затмений»

14 октября открывается очередной коридор затмений. Так называется полоса на поверхности Земли, в которой возможно наблюдение полного или частичного затмения Солнца или Луны.

Коридор образуется движением естественного спутника вокруг Земли и ее тени. Коридор затмений может быть шириной от нескольких до нескольких сотен километров и перемещаться по поверхности Земли с каждым новым затмением. Коридор, открывающийся в субботу, 14 октября, продлится две недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», солнечное затмение начнется завтра в 18:05 мск и завершится 23:55 мск. Полная фаза будет длится 5 минут и 17 секунд.

По данным московского планетария, затмение будет кольцевым: Луна, находясь дальше от Земли, не может полностью перекрыть Солнце, поэтому вокруг нее образуется своебразное «огненное кольцо» или «корона» вокруг Луны.

Особенно ярким небесное шоу будет на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов». В России затмения видно не будет.

Второе затмение – лунное – произойдет произойдет 28 октября. Оно будет частичным, то есть в тени Земли окажется только часть ночного светила.

Затмение начнется в 21:35 по московскому времени, пика достигнет через 39 минут, а завершится в 22:52. Его можно будет наблюдать в любом месте Земли.

Разумеется, что такое событие, как коридор затмений, не могли пропустить астрологи. Они утверждают, что октябрьский «коридор» завершает большой жизненный цикл, разрушает все нежизнеспособное и задает сценарий, минимум, на ближайшие полгода.

Москва, Анастасия Палей

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