На Южном Урале трамвай наехал на юного велосипедиста

В Златоусте трамвай наехал на 15-летнего велосипедиста.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, подросток ехал на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. А трамвай продолжил движение.
По предварительным данным правила нарушили оба: велосипедист обязан пересекать проезжую часть по пешеходному переходу пешком, а водитель трамвая обязан пропускать двигающихся по переходу.
Подросток госпитализирован.
Златоуст, Павел Зварзин
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