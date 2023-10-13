На Южном Урале трамвай наехал на юного велосипедиста

В Златоусте трамвай наехал на 15-летнего велосипедиста.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, подросток ехал на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. А трамвай продолжил движение.

По предварительным данным правила нарушили оба: велосипедист обязан пересекать проезжую часть по пешеходному переходу пешком, а водитель трамвая обязан пропускать двигающихся по переходу.

Подросток госпитализирован.

Златоуст, Павел Зварзин

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