В центре Челябинска перестанут ходить трамваи

В выходные самые востребованные трамваи Челябинска изменят маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 23 часов 13 октября до 5 утра 16 октября закрывается движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до Труда. Будут ремонтировать трамвайные пути.

Трамваи пойдут по следующим маршрутам:

3. ЧМК – Российская – Карла Маркса – Вокзал.

7. ЧГРЭС – Российская – Карла Маркса – Вокзал.

16. Чичерина – Российская – Карла Маркса – Вокзал.

20. ЧМК – Российская – Трамвайное депо №1.

22. Чичерина – Российская – ЧТЗ.

Тем, кому нужно проехать по улице Кирова, рекомендуют использовать автобусы 8 и 18.

Челябинск, Софья Артемьева

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