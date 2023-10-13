На торги выставили недострой, расположенный в центре Челябинска

В Челябинске выставили на торги недострой на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, замороженный недострой с кадастровым номером 74:36:0708003:855 был изъят по решению Арбитражного суда у ООО «Каскад». Степень готовности объекта составляет 15%, площадь – порядка 8,7 тыс. кв.м. Он расположен на земельном участке восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту, разрешенный вид использования – размещение здания многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа.

Аукцион состоится 21 ноября. Начальная цена – 22 млн 101 тыс рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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