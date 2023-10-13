Российские пивовары выступили против увеличения предупреждающих надписей на этикетках

Российские пивовары выступили против крупного предупреждения о вреде алкоголя на этикетках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2024 году вступают в силу изменения ТР «О безопасности алкогольной продукции». Одна из поправок – увеличение размера предупреждения.

Сейчас фраза «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью» наносится шрифтом 0,8 – это регулируется другими техрегламентами.

С принятием нового техрегламента эта фраза должна будет занимать от 10% всей тары или этикетки.

Ассоциация производителей пива (АПП) попросила Минфин ограничиться увеличением шрифта до 3 мм. Предложение уже поддержали на заседании рабочей группы по разработке техрегламента.

Основной аргумент пивоваров – на этикетки и так приходится наносить огромное количество информации, а в ряде стран ЕАЭС – еще и на двух языках. Если предупреждение будет занимать 10% площадки этикетки, остальной текст станет нечитаемым. Шрифта в 3 мм хватит, чтобы обратить внимание покупателя на надпись. Председатель АПП Вячеслав Мамонтов вообще предложил перенести вступление ТР в силу, пока вопрос не будет решен.

«В СРП поддерживают АПП. Это чуть ли не единственный вопрос, по которому у крупных и небольших пивоваров получилось достичь согласия, – отмечает telegram-канал FMCG Report. – В ЦИФРРА и Ladoga считают, что потребители не обращают внимания на предупреждения, поэтому надпись любого размера будет бесполезной.

В «Руспродсоюзе» указывают на то, что производителям придется понести расходы на замену этикеток, а покупатели и так знают про вред алкоголя.

В Конфедерации обществ потребителей советуют слушать не бизнес, а Минздрав, убрать из фразы слово «чрезмерное» и добавить к ней страшную картинку.

Предлагаем покрыть всю тару для спиртного ядовитыми шипами, чтобы ее точно никто не брал в руки».

Москва, Анастасия Палей

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