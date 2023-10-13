Жительница Челябинска умудрилась «заработать» миллион на несуществующих детях

Жительница Челябинска умудрилась заработать на выдуманных детях.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной прокуратуре, с 2020 по 2022 год челябинка предоставляла в органы соцзащиты населения ложные сведения о рождении у нее двух детей, получив ежемесячные выплаты и пособия в общей сумме свыше 490 тыс рублей.

Кроме того, в 2019-2020 годы она обратилась в территориальное управление Пенсионного фонда и получила государственный сертификат на материнский капитал в размере 616 тыс 617 рублей, который впоследствии обналичила с использованием схемы купли-продажи квартиры.

В целом на несуществующих детей женщина получила свыше 1,2 млн рублей.

Ленинский райсуд признал 48-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 и 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Вину она признала в полном объеме.

Суд назначил предприимчивой даме наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Деньги она должна вернуть в полном объеме.

Челябинск, Павел Зварзин

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