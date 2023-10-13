В Челябинске разгорелся новый скандал вокруг школьного питания

В Челябинске разгорелся новый скандал вокруг организации школьного питания. Место действия – Образовательный центр №1 (ОЦ-1).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученики обнаружили на жаренном минтае белого червя, сфотографировали и показали родителям, те обратились в СМИ. Взрослые утверждают, что неоднократно приносили акты и фотографии некачественной еды руководству школу; писали в Роспотребнадзор, в школе проводились проверки. Но ситуация повторяется.

Однако на этот раз повара отказались подписывать акты, составленные родителями, заявив, что готовят из «того, что привозят».

Продукты в учебное заведение поставляет «Уральский комбинат питания» – Компания – основной поставщик продуктов для школ и детсадов и фигурант нескольких громких скандалов. Минувшей весной у гендиректора организации Игоря Волового проводили обыски. В начале октября Воловой ушел в отставку, на его место назначили Федора Куравина, до этого возглавлявшего школу №137.

Предполагалось, что бывший директор школы наведет порядок в организации, обеспечивающей питанием школьников. Но пока не случилось.

Между тем, скандал в ОЦ-1 продолжает развиваться:

«Утром в столовой должна была состояться проверка. Родители пригласили нашу съемочную группу. Но объективного сюжета не получилось. Присутствовать на проверке журналистам не разрешили, – заявили представители 31-го канала. – Представители администрации школы вырвали телефон у журналистов 31 канала и вызвали сотрудников Росгвардии. А новость о некачественной рыбе назвали фейком. Обеспокоенные родители при этом даже не собирались «наезжать» на школу, ведь ответственными считают «Уральский комбинат питания». После администрация школы обратилась в полицию. Руководству не понравилось, что журналисты вели съемку».

Дело дошло до прокуратуры: в ведомстве заявили, что проведут проверку по жалобам родителей. Инспекцию готовит и Роспотребнадзор. А директора школы экстренно вызвали из отпуска.

Кстати, сегодня региональное управление Роспотребнадзора предъявило АО «Уральский комбинат питания» очередные предостережения.

«В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительное питание, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, – говорится в документах. – В пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных».

Ведомство так же указало, что недопустима реализация пищевой рыбной продукции, части которой поражены видимыми паразитами.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»