Минприроды РФ намерено установить особый контроль за южноуральским воздухом

Минприроды РФ намерено установить особый контроль за состоянием атмосферного воздуха в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следить за выбросами и анализировать ситуацию будут специалисты Росприроднадзора. Контрольные мероприятия начнутся с 1 января.

«Важно, что это инициатива Минприроды РФ. Видимо, Москву окончательно «достали» не столько даже постоянные жалобы населения области (к ним уже все привыкли), сколько бездействие местных властей на фоне их бравурных отчетов о «снижении выбросов на 40%». В контексте начавшейся президентской кампании это чревато резким снижением доверия массы избирателей региона к власти к таковой – без разделения на федеральную и местную, – комментирует ситуацию политолог Александр Подопригора. – По сути, такое решение Минприроды и Госдумы означает введение прямого федерального контроля за реализацией природоохранного президентского нацпроекта в отдельно взятом, наиболее проблемном регионе. И это серьезный сигнал для его властей».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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