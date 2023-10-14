Арендное жилье и плохая экология старят быстрее, чем курение и безработица

Люди, вынужденные арендовать жилье, стареют быстрее, чем живущие в собственных домах и квартирах. К такому выводу пришли ученые Эссекского и Аделаидского университетов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», британские и австралийские исследователи в течение 10 лет анализировали биологические данные почти полутора тысяч человек, обитающих на съемной жилплощади. Биологическое старение измерялось с помощью метилирования ДНК.

«Жилье является важным социальным детерминантом здоровья. Многочисленные аспекты жилья, материальные и нематериальные, связаны со здоровьем, как физическим, так и психическим. В частности, физические жилищные условия связаны со здоровьем через воздействие таких факторов, как холод, плесень, скученность и опасность травм, тогда как психосоциальные аспекты жилья связаны со здоровьем через стресс и стигму, – отмечают ученые. – Обеспокоенность по поводу воздействия жилья на здоровье имеет давнюю историю. Ранние работы обычно касались физических условий жилья, таких как скученность и холод, но со временем исследования все чаще стали включать нематериальные аспекты жилья, такие как доступность и безопасность.

Частная аренда крайне небезопасна, среднее качество ниже, а затраты самые высокие – как с точки зрения абсолютной арендной платы, так и с точки зрения арендной платы как доли дохода».

Ученые пришли к выводу, что съемное жилье укоряет старение быстрее, чем безработица или курение. Дополнительным фактором является невозможность вовремя выплатить арендную плату (данный фактор в России можно рассматривать в отношении взявших ипотеку – прим. РИА «Новый День»).

Еще один существенный катализатор старения – жизнь в районах с плохой экологической обстановкой. Все эти факторы приводят к сильному стрессу, что, с свою очередь, увеличивает биологический возраст организма.

«Однако эффекты биологического старения можно обратить: улучшения жилищной политики таким образом могут напрямую улучшить здоровье население страны», – отмечают авторы исследования.

В России достоверной официальной статистики нет ни по количеству сдающегося в аренду жилья, ни по числу квартиросъемщиков. Это обусловлено тем, что сам рынок находится в серой зоне. По результатам опросов различных структур и ведомств, жилье арендуют от 6,5% до 19,5% россиян. Однако эксперты считают наиболее достоверным показатель на уровне 10% – 12%.

Согласно исследованиям 10-летней давности, более 100 млн россиян жили в экологически небла­гоприятных условиях. Только 15% горожан обитали на тер­риториях, где уровень загрязнения воздуха соответствует нормативам. Почти 50% населения было вынуждено пользоваться водой, качество которой не отвечало установленным. С тех пор ситуация существенным образом не изменилась.

Москва, Анастасия Палей

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