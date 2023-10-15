Топливо на Южном Урале подрожало более чем на 12%

Автомобильное топливо в Челябинской области с начала года подрожало более чем на 12%.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскстате, только за последний месяц рост составил в среднем 3,5%. Менее всего подорожал бензин АИ-98 – на 2,5%, более всего – на дизтопливо: плюс 6,8%.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 в течение сентября вырос в цене на 3,8% и 3,6% соответственно. Чуть лучше обстоят дела с АИ-98 – здесь стоимость увеличилась только на 2,5%.

Если сравнивать сентябрьские показатели с декабрем 2022 года, то дизтопливо подорожало на 9,9%, бензин АИ-98 – на 10,8%, АИ-92 – на 13,7%, АИ-95 – на 13,9%.

Челябинск, Павел Зварзин

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