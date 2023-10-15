В Челябинске подрались первоклассники, дело дошло до полиции

В одной из челябинских школ подрались два первоклассника, дело дошло до полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу в Образовательном центре №5. По словам очевидцев, конфликт разгорелся из-за того, что один ребенок «косо посмотрел» на другого. Тому это не понравилось и он дал «обидчику» в глаз. Завязалась драка. Классного руководителя в этот момент на месте не было. Шум услышал другой учитель, проходивший мимо класса.

объяснила, что она вышла. А другой педагог, которая шла по коридору, что-то странное услышала, зашла и увидела дерущихся детей.

Приехавшие за пострадавшим ребенком родители, увидев травмы сына, вызвали полицию.

«Проявивший агрессию ребенок состоит на внутришкольном учете, с ним ранее уже работал психолог», – пишет 74.ru. Отметим, с начала учебного года прошло всего полтора месяца.

Напомним, Образовательный центр №5 уже попадал в поле зрения полиции в феврале текущего года, когда вооруженные подростки устроили бойню в холле учебного заведения.

Челябинск, Павел Зварзин

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