Челябинская область ставит антирекорды рождаемости

В Челябинской области зафиксирован новый минимум рождаемости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году , по данным Челябинскстата, в регионе появились на свет 30 тысяч 926 малышей. Это на 63 ребенка меньше, в 1999 году, когда был зарегистрирован абсолютный минимум столетия (для сравнения: в середине 80-годов показатель был в полтора раза выше – до 60 тысяч новорожденных в год).

По информации южноуральского Минздрава, с января по сентябрь в Челябинской области родились 22 тысяч 949 малышей. При сохранении таких темпов рождаемости, по итогам года число новорожденных составить около 30,6 тысячи. Это будет очередной абсолютный минимум.

Среди основных причин падения рождаемости называют вступление в фертильный возраст малочисленного поколения 90-ых годов прошлого века, последствия ковида и СВО.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»