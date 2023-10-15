В Челябинской области растет распространенность психических заболеваний у детей и подростков

В Челябинской области растет распространенность психических заболеваний у детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году число таких диагнозов среди детей о 0 до1 4 лет по сравнению с предыдущим годом выросло на 2,78% и составило 3 тыс 204,5 на 100 тыс населения. Аналогичная ситуация отмечается в группе подростков 15-17 лет: в 2022 году показатель вырос на 3,8% (5 тыс 770 на 100 тыс населения).

В правительстве региона рост объясняют результом работы соответствующих ведомств и учреждений, проводящих скрининги, диспансеризацию, профосмотры.

«Число впервые выявленных заболеваний у детей за счет этих мероприятий увеличилось в 2022 году на 134 случая, – сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. – В структуре первичной заболеваемости преобладают непсихотические психические расстройства – 88%. На психозы приходится 8,6% случаев, на умственную отсталость – 3,4%».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»