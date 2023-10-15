В Челябинске пожилой водитель разметал на пешеходном переходе группу молодых людей

В Челябинске на пешеходном переходе сбили группу молодых людей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, инцидент произошел сегодня ночью около 01:04 возле в районе «Сада Победы».

Судя по видео с камер наблюдения, пешеходный переход достаточно хорошо, светофор работал в режиме «мигалки», Молодые люди шли точно по переходу, размеренным шагом, все был в светлой одежде – не заметить их было невозможно.

Однако 68-летний водитель Renault Logan не только не пропустил их, но даже не сбросил скорость перед пешеходным переходом и не попытался объехать молодых людей. Складывается впечатление, что он заметил пешеходов только, когда сбил их.

Удар был сильным – двух человек подбросило в воздух и перевернуло, третьего отбросило на несколько метров. Все трое госпитализированы.

Челябинск, Павел Зварзин

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