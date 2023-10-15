Последняя гастроль: на Урал вернется бабье лето

На Урал на пару дней вернется бабье лето. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало новой недели в регионе будет отмечено существенным потеплением:

«В Ханты-Мансийском округе с понедельника по среду ожидается 11-13 градусов, в Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской и Свердловской областей – 13-17 градусов, – цитирует Вильфанда ТАСС. – Аномалии составят плюс 7-8 градусов».

Потепление также ожидается в Поволжье и некоторых регионах Сибири.

Добавим, что в Челябинске в понедельник, 16 октября, ожидается до +17, во вторник – до +15, в среду – до +10. К пятнице снова похолодает: не выше +6. А в последних числах октября дневные температуры опустятся ниже ноля.

Челябинск, Павел Зварзин

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