В Копейске без водоснабжения остались сразу 30 улиц

В Копейске без водоснабжения остались жители 30 улиц.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в муниципальном предприятии КСВВ заявили, что отключение является аварийным. Срок восстановления подачи воды назвать не смогли, так как потребовался «текущий ремонт водопровода диаметром 100 мм».
Горожане в соцсетях задаются вопросом, почему текущий ремонт нельзя было сделать летом.
Копейск, Павел Зварзин
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