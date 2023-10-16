Балтийское полусладкое: лидером по ввозу вина в Россию стали Литва и Латвия

Лидером поставок вина в Россию в текущем году стала Литва – на ее долю пришлось более четверти всего объема импорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом в Россию в январе – августе текущего года, по оценкам ООН Comtrade, ввезено вина 485 млн долларов.

На первое место по поставкам вышла Литва – 26 млн долларов только за январь-июль, что на треть больше к аналогичному прошлогоднему периоду.

На втором месте Грузия: ввезено на 112,1 млн долларов за январь-август, плюс 19,4% к прошлогодним показателям. Замыкает тройку лидеров Латвия – 79 млн долларов за январь-июль, что на 18,5% больше первых 7 месяцев 2022 года.

При этом импорт из Италии в Россию сократился на 4% – до 72,7 млн долларов за январь-август. А вот Литва и Латвия за этот же период вывезли из Италии вина на 59,3 млн долларов, из Испании – на 21 млн, из Германии – на 14,1 млн.

Наращивают поставки в Россию и другие европейские станы. Так, импорт из Чехии вырос в 4 раза – до 46 тыс долларов, из Греции – более чем втрое (до 461,6 тыс). Втрое увеличила свои показатели и Турция (до 654,8 тыс).

Кстати, аналогичная ситуация отмечается и с крепким алкоголем. Та же Латвия в первом полугодии 2023 года ввезла в Россию продукции на 130 млн евро (это более половины всего экспорта станы), из них 68 млн евро пришлись на виски. Этот напиток, как известно, в Латвии не производится.

Москва, Анастасия Палей

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