На Урале разыскивают мужчину, нападающего на женщин в подъездах

В Магнитогорске разыскивают мужчину, нападающего на женщин в подъездах.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, проверяются заявления от жительниц домов по улицам Галиуллина и Бориса Ручьева.

Одна из них рассказала в соцсетях, что мужчина вошел в подъезд вместе с ней, а когда она вызвала лифт, заговорил:

«Он уточнил у меня адрес этого дома, потом спросил, как меня зовут. Я ответила, что не знакомлюсь. Он сообщил, что его зовут Илья, подошел ко мне сзади, дернул за куртку к себе и попытался сдернуть с меня брюки. У него ничего не вышло, так как брюки были закреплены ремнем. В подъезд зашла женщина, он тут же выбежал».

Сейчас полицейские устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествий и просят тех, располагаете информацией о подобных происшествиях, сообщить в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» или по телефону 102.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»