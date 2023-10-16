В Челябинске вынесли приговор мужчине, избившему в автобусе школьницу и женщину

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор мужчине, напавшему в автобусе на школьницу и женщину.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вечером 12 апреля в автобусе №64. Мужчина был нетрезв, вел себя агрессивно, нецензурно выражался. 15-летнчяя девочка начала снимать его телефоном. Пассажиру это не понравилось, и он ударил подростка по голове. За школьницу вступилась женщина, досталось и ей: мужчина ее пнул. А потом обозвал обеих курицами.

Суд признал 36-летнего челябинца виновным в хулиганстве. Несмотря на то, что он уже был судим, приговор ему вынесли гуманный: 2 года лишения свободы условно.

Челябинск, Павел Зварзин

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