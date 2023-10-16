Челябинской области в разы сократили финансирование сельского туризма

Челябинской области более чем в 3,5 раза сократили финансирование программ развития сельского туризма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместо 10 млн рублей регион получит менее 2,8 млн. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отметим, что Челябинская область не стала исключением: сокращение финансирования коснется и ряда других регионов. А вот некоторым субъектам РФ суммы субсидий, наоборот, увеличили.

Напомним, закон о сельском туризме был принят в 2022 году. В Челябинской области эта сфера представлена в первую очередь страусиными фермами и сыроварнями. Туристов привлекают экзотикой, качественными продуктами, баней и возможностью «поиграть в сельский быт». Многие фермеры пытаются разрабатывать и познавательные программы. Но вопрос часто упирается в инфраструктур – главным образом, в места размещения, с которыми и в малых городах весьма проблематично, не говоря уже о сельской местности.

Например, в Чесменском районе, где гостей принимают несколько ферм, всего одна гостиница на 20 мест. Расположена она на трассе и занята, в основном, дальнобойщиками.

Некоторые фермеры хотели бы построить собственные глэмпинги, но на это нужны средства. Помощь от государства заключается в грантах, распределяемых областным минсельхозом. Так, в текущем году лучшие хозяйства могли получить 1 млн рублей. Правда, для этого нужно было выполнить ряд условий: иметь определенный стаж работы, ежегодно демонстрировать рост производства продукции, не иметь долгов по обязательным платежам и так далее. В итоге многие от участия в конкурсе на грант отказались, так как не соответствуют условиям.

А в следующем году, судя по всему, не будет и грантов.

Челябинск, Софья Артемьева

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