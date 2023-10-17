В Челябинской области снижаются показатели ЕГЭ по основным предметам

В Челябинской области третий год снижаются показатели Единого госэкзамена по основным предметам. Средние тестовые баллы проанализировали в правительстве региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году средний балл по русскому языку составлял 71,22, в 2022 – 68,82, в 2023 – 68,4. Базовый уровень математики южноуральские выпускники в прошлом году сдали на 4,28 балла, в текущем на – 4,21. Самый популярный предмет по выбору – обществознание: средний тестовый балл снизился с 58,31 в 2022-м до 55,79 в 2023. Аналогичная ситуация отмечается с ЕГЭ по физике: снижение с 54,87 до 53,26.

«Небольшой рост есть по литературе, биологии, химии. Но в целом мы наблюдаем ту же ситуацию, которая складывается в других регионах России, – заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. – Это тема, которая регулярно обсуждается на совещаниях, касающихся аттестации выпускников. Есть вопросы к качеству подготовки не только учеников, но и педагогов. Особенно в небольших населенных пунктах региона».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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