Депутату Челябинской Думы предъявили еще один иск на сотни млн рублей

У депутата Челябинска Олега Иванова, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве, появился новый крупный кредитор.

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление от СК «Домострой» о включении в реестр требований кредиторов задолженности на сумму почти 239 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», Олега Иванова в конце июня отправили под стражу в рамках расследования уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Его супруга, экс-депутат регионального законодательного собрания Татьяна Завгородняя находилась под домашним арестом.

Это уже третье уголовное дело, имеющее отношение к челябинскому депутату. В декабре 2022 года Иванову предъявили обвинение в уклонении от налогов на полмиллиарда рублей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании ООО «АльфаСтрой», принадлежащей Иванову. Обвинение по этому делу предъявлено также челябинскому депутату.

Помимо этого, известно о гражданских исках от строительной компании «Гринфлайт», требующей взыскать с Олега Иванова около 150 миллионов рублей.

Сам он в июле объявил себя банкротом .

По иску СК «Домострой» суд отложил решение до вступления в законную силу судебного акта по заявлению о привлечении ответчика к субсидиарной ответственности.

Челябинск, Павел Зварзин

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